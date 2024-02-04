В Ривненской области страшное ДТП оставило сиротами сразу 13 детей: подробности и видео

В Ровенской области 2 февраля произошло смертельное ДТП. В результате столкновения микроавтобуса с грузовиком погибли четыре человека.

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Авария оставила круглыми сиротами 13 детей. Об этом сообщили в полиции Ривненской области и Ривненской ОВА.

Около 10 часов утра 2 февраля вблизи села Михалин Ривненского района произошло смертельное ДТП: столкнулись микроавтобус и грузовик.

"Полицейские на месте происшествия установили, что на закругленном участке дороги водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito, 50-летний житель села Витковичи, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком DAF под управлением 30-летнего жителя Клесова", – рассказали в полиции Ривненщины.

В результате столкновения на месте погибли водитель Mercedes и две пассажирки микроавтобуса, женщины 47 и 43 лет.

С тяжелыми травмами были госпитализированы еще два пассажира: 37-летняя женщина и 44-летний мужчина. Последний скончался впоследствии в больнице.

"Следователи следственного управления по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель нескольких человек, начали досудебное расследование по части 3 статьи 286 УК Украины. Транспортные средства изъяты. Водитель грузовика по результатам осмотра на состояние опьянения был трезв", – добавили в полиции.

В результате аварии осиротели тринадцать детей, отметил глава Ривненской областной военной администрации Александр Коваль.

"Трагическое ДТП произошло вчера на территории Березновской громады... Без отцов и матерей остались дети из двух семей этой громады. В одной из семей родителей потеряли восемь несовершеннолетних детей, в другой – пятеро. Сейчас все несовершеннолетние находятся с родственниками. Служба по делам детей следит за ситуацией. Я как председатель ОГА беру ее под личный контроль. В такие трагические жизненные моменты дети не должны оставаться без поддержки. Мои соболезнования родным и близким погибших", – отметил Коваль.

Напомним, в конце января сообщалось, что в Украине за год на 26% выросло количество ДТП на дорогах. За 2023 год по всей стране было зарегистрировано 26 642 аварии. Всего в автоавариях пострадали 29 502 граждан, погибли 3053 человека.