В Ривненской области от взрыва гранаты погиб мужчина: детали трагедии

В селе Сынов Ровенской области в частном доме 69-летний мужчина погиб от взрыва гранаты. Боеприпас сдетонировал в одной из комнат.

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Об инциденте сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Ривненской области. Отмечается, что мужчина жил один. Взрыв услышали соседи и вызвали медиков.

Правоохранители сообщили, что специалисты взрывотехнической службы ГУНП с места происшествия изъяли обломки, характерные для взрыва гранаты типа РГО. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, в частности, где мужчина взял боеприпас и почему он сдетонировал.

Следователи открыли уголовные производства по факту умышленного убийства (по ч. 1 ст. 115) и незаконного обращения с оружием и боеприпасами (по ч.1 ст. 263) УК Украины.

Напомним, вечером 8 сентября в Лубнах Полтавской области раздался взрыв в супермаркете. Предварительно 53-летний местный житель бросил взрывоопасный предмет в группу людей, после чего взорвался сам. Муж погиб. Трое местных жителей получили телесные повреждения.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Одесской области 41-летний нетрезвый мужчина 31 августа бросил гранату в людей в гараже своего знакомого. В результате взрыва три человека пострадали, их госпитализировали. Подорвавшего боеприпас мужчину задержала полиция.

– В Гостомеле Киевской области на детской площадке малыши нашли противопехотную гранату. Чтобы удалить ее, на место вызвали саперов.

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