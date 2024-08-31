На Одесчине мужчина швырнул гранату в гараже: трое раненых. Фото

В Одесской области 41-летний нетрезвый мужчина в субботу, 30 августа, бросил гранату в людей в гараже своего знакомого. Вследствие взрыва три человека пострадали, их госпитализировали. Подорвавшего боеприпас мужчину задержала полиция.

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Об инциденте сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины. Он произошел около 4-х часов в одном из населенных пунктов Великодолинской громады.

Правоохранители установили, что 41-летний местный мужчина в нетрезвом состоянии пришел в гараж знакомого и бросил в людей гранату.

Произошел взрыв, госпитализировали троих пострадавших. Мотив преступления устанавливается.

С места происшествия к фигуранту привела служебная собака.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили ему о подозрении в законченном покушении на убийство нескольких человек (п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Фигуранту грозит пожизненное заключение.

Следователи также приступили к производству по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

После проведения экспертизы, на которую будут направлены обломки взрывного устройства, будет решен вопрос о сообщении подозрения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Гостомеле Киевской области на детской площадке дети нашли противопехотную гранату. Чтобы удалить ее, на место вызвали саперов.

Напомним также, мужчине, бросившему гранату в сторону правоохранителей в Броварах, суд дал 9 лет и 2 месяца тюрьмы. Вследствие взрыва пострадали полицейский и сам злоумышленник.

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