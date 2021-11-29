В Ривненской области неизвестный до смерти забил мужчину и собаку: детали странного преступления

В селе Рокитное Ривненской области 56-летнего мужчину забили до смерти. Вместе с его телом нашли мертвую собаку. Виновника трагедии пока разыскать не удалось.

Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Ривненской области. Мертвого мужчину нашли у его же дома в воскресенье, 28 ноября.

Тело мужчины обнаружил его сын, он же и обратился к правоохранителям. На теле умершего сотрудники полиции обнаружили признаки насильственной смерти – черепно-мозговую травму.

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Как говорится в сюжете ТСН, умершего 56-летнего местного жителя звали Алексей. По словам родственников и соседей мужчины, у него не было врагов и он ни с кем не вступал в конфликты. Долгов, по их словам, тоже не было. Из дома Алексея ничего не исчезло.

Издание пишет, что трагический инцидент случился ночью – неизвестный посетил пристройку Алексея и кирпичом выбил окна. Сам хозяин дома вышел на громкие звуки. После этого злоумышленник палкой забил насмерть мужчину и его собаку Муху.

"Это множественные ушибы, нанесенные по теменному участку головы. После чего произошло кровоизлияние. Вероятно, щенок издавал звуки, которые могли разоблачить преступника", – рассказал и.о. руководителя Рокитского отделения полиции Андрей Наконечный.

О мотиве преступления пока ничего не известно. Правоохранители устанавливают причастных к убийству 56-летнего мужчины. Тело погибшего было отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.

По факту преступления было открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство).

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