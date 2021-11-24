На Полтавщине при странных обстоятельствах умер ювелир: супруга утверждает, что его убили. Фото

В селе Гожулы под Полтавой при странных обстоятельствах погиб 43-летний ювелир Николай Косс. Мужчина вышел за сигаретами и домой не вернулся, а утром 16 ноября его обнаружили на обочине прохожие – мертвым и с многочисленными травмами на теле.

Правоохранители расследуют дело как умышленное убийство, однако жена погибшего Татьяна говорит, что его могут замять. В заключении о смерти указано, что та наступила из-за переохлаждения, у женщины же есть снимки и видео, на которых видно, что ее муж подвергся насилию, говорится в материале издания "Коло" и сюжете ТСН (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что Николай Косс больше 20 лет работал "на себя" ювелиром. Вечером 15 ноября он дома занимался ремонтом сантехники. У него закончились сигареты, и он пошел в местный бар, это было около 22:00. Там мужчина встретился с гражданином, имя которого неизвестно. Видео с камер наблюдения показали, что они оба стояли у заведения и общались.

Видео дня

Затем мужчина отошел от бара и направился в сторону жилых домов. За ним следовал Николай. А уже через некоторое время он вернулся раздетый до пояса, держался о забор. Что было дальше – неизвестно.

Около 06:30 во вторник, 16 ноября, его тело обнаружили прохожие и вызвали на место скорую. Медики лишь констатировали смерть местного жителя.

Жена погибшего отметила, что когда забрала тело мужа из морга, то уже дома обнаружила на нем множество ссадин и синяков, выбитые зубы. Она подозревает, что его жестоко убили.

"Судмедэксперт дал мне показание, в котором написано, что Коля умер от переохлаждения. То есть он просто разделся на улице, лег и заснул. Возможно, было избиение, обморок. Но это нигде не указано. Дома я раздела мужа. У него на почке колотые раны. У следователя спрашивала, что это такое, откуда? Он сказал, что раны могли появиться во время проведения судмедэкспертизы. Мол, специалист мог брать пробу из печени. То есть он сразу проколол, а потом еще сделал вскрытие? Меня это насторожило", – рассказала Татьяна Косс.

Женщина говорит, что ее никак не принимал следователь, и только 22 ноября у нее была встреча с ним, от чего она осталась разочарована.

"Со мной общались так, будто это я виновата и убила своего мужа. Показывала фото, видео, а мне следователь в ответ, что это мужчина упал на камни и такие следы. Я говорю, что вот же следует на почках от заточки или чего-то подобного, а мне ответили, что это в бюро СМЕ брали пункцию из печени... Так печень же не там, это же почки", – возмутилась вдова.

Она добавила, что ее не хотели признавать потерпевшей стороной, потому что для этого нужно было написать заявление, а также не давали фотографировать материалы дела.

"Я настаивала буквально, чтобы приняли заявление и признали меня потерпевшей… Это событие, говорят, – не убийство, а несчастный случай. Сделать фото и видео документов не давали. Дело пытаются просто замять. Вероятный убийца сейчас спокойно ходит по селу. Через месяц до убийства он избил сына моего соседа – сломал ему ключицу", – утверждает женщина.

По словам Татьяны, ее муж был неконфликтным человеком, работа, наоборот, помогла ему найти друзей и приятелей. В его смерти она подозревает того, с кем он покидал бар.

"Свидетели происшествия молчат, боятся что-то говорить. Из неофициальных источников, у этого вероятного убийцы есть какие-то связи с прокуратурой. Сколько ему лет и как его зовут, я не знаю. Мне не сказали. Сама никогда его не видела. Однако знаю, где он живет. Тело Николая нашли где-то в 30 метрах от его дома. И возле этого же дома нашли вещи моего мужа: куртку, свитер и футболку", – поделилась мнением женщина.

Следователь, занимающийся расследованием дела, отвечать на вопросы журналистов отказался, ссылаясь на тайну следствия.

Он подчеркнул, что по факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство") Уголовного Кодекса Украины. Однако установлен ли круг подозреваемых и с какой именно пометкой открыто производство, правоохранитель не сказал. Как и о том, были ли зафиксированы на теле погибшего телесные повреждения.

Когда Николай Косс умер, его жена была на работе за границей – в Польше. О трагическом случае ее известила сестра.

"Прилетела на следующий день. В пятницу, 19 ноября, были похороны. Без отца остались наши двое сыновей – 9 и 14 лет… Мне советуют продать дом и ехать из поселка", – призналась Татьяна, добавив, мол, боится, что дело не будут расследовать должным образом.

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