На Полтавщине при странных обстоятельствах умер ювелир: супруга утверждает, что его убили. Фото

Марина Лисничук
Расследования
4 минуты
13,8 т.
На Полтавщине при странных обстоятельствах умер ювелир: супруга утверждает, что его убили. Фото

В селе Гожулы под Полтавой при странных обстоятельствах погиб 43-летний ювелир Николай Косс. Мужчина вышел за сигаретами и домой не вернулся, а утром 16 ноября его обнаружили на обочине прохожие – мертвым и с многочисленными травмами на теле.

Правоохранители расследуют дело как умышленное убийство, однако жена погибшего Татьяна говорит, что его могут замять. В заключении о смерти указано, что та наступила из-за переохлаждения, у женщины же есть снимки и видео, на которых видно, что ее муж подвергся насилию, говорится в материале издания "Коло" и сюжете ТСН (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Детали гибели ювелира

Отмечается, что Николай Косс больше 20 лет работал "на себя" ювелиром. Вечером 15 ноября он дома занимался ремонтом сантехники. У него закончились сигареты, и он пошел в местный бар, это было около 22:00. Там мужчина встретился с гражданином, имя которого неизвестно. Видео с камер наблюдения показали, что они оба стояли у заведения и общались.

Видео дня
Николая Косса нашли мертвым 16 ноября в селе Гожулы на Полтавщине

Затем мужчина отошел от бара и направился в сторону жилых домов. За ним следовал Николай. А уже через некоторое время он вернулся раздетый до пояса, держался о забор. Что было дальше – неизвестно.

Около 06:30 во вторник, 16 ноября, его тело обнаружили прохожие и вызвали на место скорую. Медики лишь констатировали смерть местного жителя.

На теле – колотая рана, зубы выбиты

Жена погибшего отметила, что когда забрала тело мужа из морга, то уже дома обнаружила на нем множество ссадин и синяков, выбитые зубы. Она подозревает, что его жестоко убили.

"Судмедэксперт дал мне показание, в котором написано, что Коля умер от переохлаждения. То есть он просто разделся на улице, лег и заснул. Возможно, было избиение, обморок. Но это нигде не указано. Дома я раздела мужа. У него на почке колотые раны. У следователя спрашивала, что это такое, откуда? Он сказал, что раны могли появиться во время проведения судмедэкспертизы. Мол, специалист мог брать пробу из печени. То есть он сразу проколол, а потом еще сделал вскрытие? Меня это насторожило", – рассказала Татьяна Косс.

На теле Николая Косса было много ран и ссадин

Женщина говорит, что ее никак не принимал следователь, и только 22 ноября у нее была встреча с ним, от чего она осталась разочарована.

"Со мной общались так, будто это я виновата и убила своего мужа. Показывала фото, видео, а мне следователь в ответ, что это мужчина упал на камни и такие следы. Я говорю, что вот же следует на почках от заточки или чего-то подобного, а мне ответили, что это в бюро СМЕ брали пункцию из печени... Так печень же не там, это же почки", – возмутилась вдова.

Свидетельство о смерти мужчины

Она добавила, что ее не хотели признавать потерпевшей стороной, потому что для этого нужно было написать заявление, а также не давали фотографировать материалы дела.

Ювелиру Николаю Коссу было 43 года

"Я настаивала буквально, чтобы приняли заявление и признали меня потерпевшей… Это событие, говорят, – не убийство, а несчастный случай. Сделать фото и видео документов не давали. Дело пытаются просто замять. Вероятный убийца сейчас спокойно ходит по селу. Через месяц до убийства он избил сына моего соседа – сломал ему ключицу", – утверждает женщина.

Вероятный убийца и версия следователей

По словам Татьяны, ее муж был неконфликтным человеком, работа, наоборот, помогла ему найти друзей и приятелей. В его смерти она подозревает того, с кем он покидал бар.

"Свидетели происшествия молчат, боятся что-то говорить. Из неофициальных источников, у этого вероятного убийцы есть какие-то связи с прокуратурой. Сколько ему лет и как его зовут, я не знаю. Мне не сказали. Сама никогда его не видела. Однако знаю, где он живет. Тело Николая нашли где-то в 30 метрах от его дома. И возле этого же дома нашли вещи моего мужа: куртку, свитер и футболку", – поделилась мнением женщина.

Справка о причине смерти мужчины

Следователь, занимающийся расследованием дела, отвечать на вопросы журналистов отказался, ссылаясь на тайну следствия.

Он подчеркнул, что по факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство") Уголовного Кодекса Украины. Однако установлен ли круг подозреваемых и с какой именно пометкой открыто производство, правоохранитель не сказал. Как и о том, были ли зафиксированы на теле погибшего телесные повреждения.

Без отца осталось двое детей

Когда Николай Косс умер, его жена была на работе за границей – в Польше. О трагическом случае ее известила сестра.

Мужчину похоронили 19 ноября

"Прилетела на следующий день. В пятницу, 19 ноября, были похороны. Без отца остались наши двое сыновей – 9 и 14 лет… Мне советуют продать дом и ехать из поселка", – призналась Татьяна, добавив, мол, боится, что дело не будут расследовать должным образом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве нашли мертвым экс-судию Соломенского райсуда Сергея Зинченко. Правоохранители рассматривают две версии гибели мужчины – убийство и самоубийство.

УкраинаПолтаваКриминалсмертьубийство