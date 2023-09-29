В Ривненской области грузовик сбил 5-летнего мальчика-велосипедиста: он скончался в больнице. Фото

В Ривненской области 28 сентября произошло смертельное ДТП. Грузовик наехал на 5-летнего мальчика, переезжавшего перекресток на велосипеде.

От полученных травм малыш скончался в реанимации. О трагедии рассказали в полиции Ривненской области.

Смерельное автопроисшествие произошло в Костополе Ривненской области.

"28 сентября, в 16:32 на перекрестке улиц Заречной и 24 августа. Полицейские на месте происшествия предварительно установили, что малолетний внук вместе с 71-летним дедушкой ехали на велосипедах по краю проезжей части. Приблизившись к перекрестку — мужчина его пересек, а мальчик остался позади. В этот момент 21-летний водитель грузовика "MAN" совершал маневр поворота направо, когда под колеса авто попал малолетний", – рассказали в полиции.

Видео дня

После наезда пятилетний малыш был еще жив. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию. Однако спасти ребенка медики не смогли: через несколько часов после ДТП мальчик умер.

"По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, продолжается досудебное расследование по части 2 статьи 286 УК Украины. Водитель грузовика по результатам осмотра был трезв. Транспортные средства изъяты", – отметили полицейские.

Напомним, ранее стало известно, что в Киевской области будут судить водителя, совершившего смертельное ДТП. В состоянии алкогольного опьянения он сел за руль авто, в котором находились шесть человек, в том числе трое детей, а затем врезался в дерево. В результате аварии погиб 2-летний мальчик.

Сейчас водителю грозит до 10 лет за решеткой.