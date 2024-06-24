В Кривом Роге фура влетела в маршрутку, пострадали десятки человек. Видео

Утром 24 июня в Кривом Роге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и грузовика. В результате аварии десятки человек получили травмы разной степени тяжести.

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По предварительным данным, водитель фуры не отдал преимущество в движении общественному транспорту, светофоры в момент ДТП не работали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

ДТП произошло около 6:00 утра на перекрестке улицы Никопольское шоссе и проспекта Металлургов. По прибытию спасателей к месту происшествия установлено, что произошло столкновение грузового автомобиля DAF и пассажирского автобуса.

По предварительным данным, 21 пассажир и водитель маршрутного транспортного средства получили травмы. Пострадавшие направлены в медицинское учреждение для обследования.

В свою очередь спасатели осуществили комплекс мер по предотвращению возникновения пожара. На месте ДТП работают 6 спасателей и одна единица аварийно-спасательной техники.

Издание "Информатор" сообщает, что водитель грузовика не пропустил маршрутку №210, в результате чего произошло столкновение транспортных средств. Также известно, что в момент ДТП автобус был заполнен пассажирам.

Местные СМИ сообщают, что во время ДТП на перекрестке улицы Никопольское шоссе и проспекта Металлургов светофоры не работали. На место ДТП выехали около 10 карет скорой помощи. Движение на участке по проспекту Металлургов затруднено.

Напомним, 22 июня в Одессе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием кроссовера Mercedes и пешехода. В результате аварии женщина оказалась под колесами автомобиля.

Ранее сообщалось, что утром 22 июня в Румынии перевернулся автобус с украинцами. Около 50 украинских туристов ехали на отдых в Болгарию. Пострадали девять человек, причиной аварии могло стать то, что водитель заснул за рулем.