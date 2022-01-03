В Ривне сбили ветерана войны на Донбассе: появились детали трагедии

Ольга Липич
Расследования
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В Ривне сбили ветерана войны на Донбассе: появились детали трагедии

Военнослужащим, которого в ночь на 2 января в городе Ривне сбил нетрезвый мужчина с удостоверением "помощника экс-депутата", оказался 27-летний солдат горно-штурмовой бригады Артем Фурманчук. В следствии наезда военный получил тяжелую открытую черепно-мозговую травму, травму грудной клетки, пневмоторекс, перелом костей таза и бедра.

Об этом говорится в материале ТСН. Как уточнили журналисты, погибший служил по контракту в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе уже семь лет. В регион мужчина приехал на недельный отпуск. После него Фурманчук должен был возвращаться на службу.

Артему Фурманчуку было 27 лет
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Источники издания сообщили, что вероятный виновник аварии, которого засекли за рулем в состоянии алкогольного опьянения, пытался пересесть на заднее пассажирское сиденье. Прибор показал у него 2,10 промиле алкоголя.

Задержанный водитель.
Показатели промилле.

Как пишут журналисты, родственники водителя, уже обращались у семье погибшего и высказали готовность заплатить моральную компенсацию. По информации Rivne.media, водителя якобы зовут Роман Головин и ему уже объявили подозрение.

В больницу потерпевшего доставили в очень тяжелом состоянии. Там он умер от полученных травм. У Артема остались жена и семилетний сын.

Как уточнило издание "РадіоТрек", Артем Фурманчук был седьмым сыном в многодетной семье и приехал к младшей сестре Диане на новогодние праздники. Контрактник восемь месяцев находился на передовой, а всего служил в ВСУ почти 10 лет.

Напомним: авария произошла на улице Соборной в Ривне. Водитель совершил наезд на мужчину, который перебегал дорогу в неустановленном месте, после чего пытался скрыться. Инцидент попал в поле зрения патрульного экипажа, который немедленно начал погоню.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковской области накануне Нового года произошла смертельная авария на трассе "Киев – Харьков-Довжанский". Водитель наехал на пешехода и скрылся с места трагедии.

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