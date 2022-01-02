В Ривне 'помощник экс-депутата' сбил на авто военного и скрылся: мужчина скончался в больнице. Фото

В ночь на 2 января на улице Соборной в Ривне водитель автомобиля марки "Audi" совершил наезд на мужчину, который перебегал дорогу в неустановленном месте, после чего пытался скрыться. Инцидент попал в поле зрения патрульного экипажа, который немедленно начал погоню.

Как сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Ривненской области, автомобиль виновника удалось остановить только на улице Дорошенко. 24-летний водитель вел себя с правоохранителями агрессивно, провоцируя конфликт, после чего его проверили на наличие алкоголя в крови.

"Прибор показал, что он ехал за рулем в состоянии довольно сильного опьянения – 2,1 промилле. Пострадавший был госпитализирован с места инцидента скорой, которую вызвали полицейские, но он, к сожалению, скончался уже в больнице от полученных травм", – указано в сообщении силового ведомства.

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Копы возбудили уголовное производство по ст. 286 ч.2 УК Украины (нарушение правил дорожного движения, что повлекло смерть пострадавшего). Виновнику грозит до восьми лет заключения.

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