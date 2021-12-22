В Ривне избили прибывшего на вызов фельдшера скорой: мужчина получил черепно-мозговую травму

Фельдшера скорой в Ривне Игоря Мосийчука избили в одном из кафе, куда он прибыл, чтобы оказать помощь посетителю. У медика диагностировали черепно-мозговую травму, а нападавший пытался скрыться с места инцидента.

Его задержали прохожие вместе с врачом бригады скорой. Об этом говорится в сюжете ТСН от 21 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам потерпевшего, посетителю, к которому они прибыли по вызову, было очень плохо, он едва встал и медики начали потихоньку выводить его из помещения. В этот момент другой клиент заведения чем-то возмутился и начал цепляться к врачам – сначала ругался, а потом начал драться.

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"К врачу нашему начал с матами. Я ему сказал, чтобы закрыл рот. Остановил его и получилось, будто бы немного оттолкнул, а он сразу налетел на меня с кулаками", – вспомнил фельдшер.

Его коллега Ирина Полюхович добавила, что потерпевший упал на землю, а нападавший вырвал из его рук ящик с медикаментами. И пока врачи вызвали полицию и скорую для коллеги, дебошир решил скрыться, но его задержали.

У пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму, от удара у него расшатанные зубы. Но, несмотря на значительные травмы, он не захотел госпитализации. Сейчас Игорь Мосийчук находится на больничном, а против нападавшего открыли уголовное производство по факту хулиганства.

При этом подозреваемый мужчина по имени Виктор виновником инцидента себя не считает. По его убеждению, во всем виноват именно фельдшер.

"Тот дал мне по бороде, я упал, встал и ответил, дал сдачу", – заявил он.

Это возмутило медиков, ведь, говорят они, на вызовы выезжают не драться, а оказывать помощь. Но все чаще сами становятся жертвами. Так, только за последний год в Украине произошло около сотни подобных случаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе произошел инцидент с нападением на врача в приемном отделении центральной городской больницы Ривне. В частности, пациент распилил в лицо медику слезоточивый газ, тот получил ожоги глаз.