В Ривне избили прибывшего на вызов фельдшера скорой: мужчина получил черепно-мозговую травму

Марина Лисничук
Расследования
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В Ривне избили прибывшего на вызов фельдшера скорой: мужчина получил черепно-мозговую травму

Фельдшера скорой в Ривне Игоря Мосийчука избили в одном из кафе, куда он прибыл, чтобы оказать помощь посетителю. У медика диагностировали черепно-мозговую травму, а нападавший пытался скрыться с места инцидента.

Его задержали прохожие вместе с врачом бригады скорой. Об этом говорится в сюжете ТСН от 21 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам потерпевшего, посетителю, к которому они прибыли по вызову, было очень плохо, он едва встал и медики начали потихоньку выводить его из помещения. В этот момент другой клиент заведения чем-то возмутился и начал цепляться к врачам – сначала ругался, а потом начал драться.

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"К врачу нашему начал с матами. Я ему сказал, чтобы закрыл рот. Остановил его и получилось, будто бы немного оттолкнул, а он сразу налетел на меня с кулаками", – вспомнил фельдшер.

Фельдшера скорой Игоря Мосийчука избили в кафе, куда он прибыл на вызов

Его коллега Ирина Полюхович добавила, что потерпевший упал на землю, а нападавший вырвал из его рук ящик с медикаментами. И пока врачи вызвали полицию и скорую для коллеги, дебошир решил скрыться, но его задержали.

У пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму, от удара у него расшатанные зубы. Но, несмотря на значительные травмы, он не захотел госпитализации. Сейчас Игорь Мосийчук находится на больничном, а против нападавшего открыли уголовное производство по факту хулиганства.

Нападавший Виктор виновным в избиении медика себя не считает

При этом подозреваемый мужчина по имени Виктор виновником инцидента себя не считает. По его убеждению, во всем виноват именно фельдшер.

"Тот дал мне по бороде, я упал, встал и ответил, дал сдачу", – заявил он.

Это возмутило медиков, ведь, говорят они, на вызовы выезжают не драться, а оказывать помощь. Но все чаще сами становятся жертвами. Так, только за последний год в Украине произошло около сотни подобных случаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе произошел инцидент с нападением на врача в приемном отделении центральной городской больницы Ривне. В частности, пациент распилил в лицо медику слезоточивый газ, тот получил ожоги глаз.

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