В РФ после признания судом присутствия российских военных на Донбассе устроили 'проверку'

После того как российский суд вынес решение, которое подтвердило присутствие российских войск на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской области, в Ростове-на-Дону назначили "служебную проверку". Кроме того, после широкой огласки решение исчезло с сайта Кировского районного суда, где его вынесли.

Сам суд заявил, что СМИ якобы неверно интерпретировали текст приговора, и открестился от слов о российских войсках на оккупированном Донбассе. Об "ошибке" заявил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает российское издание Znak.com со ссылкой на информацию источника в судебном корпусе Ростова-на-Дону.

Более того, в пресс-службе судов Ростовской области утверждают, что информация о нахождении российских военных на Донбассе содержалась якобы "исключительно в показаниях подсудимого".

Видео дня

Ожидается, что в рамках "служебной проверки" будут изучены "обстоятельства публикации приговора, а также техническая сторона вопроса". К "проверке" подключили Ростовский областной судебный департамент.

"С одной стороны, это законное вынесенное решение суда, с другой — есть вопросы к самой сути изложенных в приговоре фактов", — сообщил источник.

Напомним, что само дело, по которому было вынесено это решение, касается взяточничества, однако в решении официально говорится о "ДНР" и "ЛНР".

В приговоре говорится, что фигурант поставлял продовольствие российским военным на территории находившихся там "на дежурстве" незаконных формирований "ДНР" и "ЛНР". В 2019 году поставки продуктов он едва не сорвал и пытался откупиться взятками.

"Передача денежных средств была его личной инициативой в связи с требованием взятки со стороны ФИО2 и высказыванием последним угроз по срыву поставки продукции в пользу ФИО2 РФ и военнослужащих РФ, находящихся на боевом дежурстве в "ДНР" и "ЛНР", – отметил судья.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал частично приемлемой жалобу Украины против Российской Федерации о нарушении прав человека в оккупированном Крыму.