Были на 'боевом дежурстве': в Ростове судья признал присутствие российских военных на Донбассе. Документ

В России суд впервые вынес приговор, подтвердивший присутствие российских войск на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской области. Само дело касается взяточничества, однако в решении официально говорится о "ДНР" и "ЛНР".

Об этом на своем канале в Telegram написал украинский журналист Андрей Цаплиенко. Решение принимал судья Леонард Шолохов в Кировском районном суде города Ростов-на-Дону. Постановление также опубликовано на сайте судебных решений РФ.

В нем отмечено, что фигурант поставлял продовольствие российским военным на территории находившихся там "на дежурстве" незаконных формирований "ДНР" и "ЛНР". В 2019 году поставки продуктов он едва не сорвал и пытался откупиться взятками.

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"Продовольствие предназначалось для отправки в воинские части Вооруженных Сил РФ, дислоцирующихся на территории "ДНР" и "ЛНР". Он должен был организовать заказ, оплату и загрузку машин необходимым продовольствием", – говорится в постановлении.

"Передача денежных средств была его личной инициативой в связи с требованием взятки со стороны ФИО2 и высказыванием последним угроз по срыву поставки продукции в пользу ФИО2 РФ и военнослужащих РФ, находящихся на боевом дежурстве в "ДНР" и "ЛНР", – отметил судья.

Цаплиенко предположил, что, вероятно, вскоре документ удалят из публичного доступа, а судью, который принял решение и опубликовал его на сайте – выгонят с работы.

"Может радовать тот факт, что в армии, где в промышленных масштабах воруют еду у своих солдат и кладут с прибором на режим секретности, – никаких шансов на выигрыш в войне против Украины", – отметил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал частично приемлемой жалобу Украины против Российской Федерации о нарушении прав человека в оккупированном Крыму.