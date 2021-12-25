На Львовщине жилой дом уничтожило взрывом: пострадали пятеро людей. Фото

В субботу днем, 25 декабря, во Львовской области в селе Ниновичи Червоноградского района в 96 км от областного центра прогремел взрыв в жилом доме. В результате инцидента травмы получили пять человек, включая ребенка 2010 года рождения.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям во Львовской области. По предварительной информации, в помещении взорвалась газовоздушная смесь (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Одноэтажный частный дом был полностью разрушен взрывом, повсюду разбросаны обломки стен, шифера и досок. На место ЧП прибыли медики скорой, которые оказывали помощь потерпевшим. После этого пострадавших госпитализировали.

На участке, пострадавшем от взрыва, работали спасатели. На вызов приехали восемь человек личного состава и две единицы спецтехники ГСЧС.

На данный момент все обстоятельства и причины взрыва в жилом доме устанавливаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Каменском на Днепропетровщине произошел взрыв в квартире одной из многоэтажек. Были разрушены две квартиры, один человек получил ожоги.