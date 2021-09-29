В Прилуках задержали полицейских, которые ежедневно 'зарабатывали' до $500 на нетрезвых водителях. Фото

В среду, 28 сентября, в Прилуках задержали двух полицейских, которых уличили в том, что они систематически требовали взятки у нетрезвых водителей. За непривлечение к ответственности правоохранители брали до 500 долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры. Отмечается, что задержанные полицейские "работали" только в утренние часы – с 9:00 до 11:00. Такой график был избран потому, что у водителей, которые накануне употребляли алкоголь, утром еще были признаки опьянения (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

Угрожая штрафами и лишением водительских прав, патрульные требовали от таких водителей за не составление соответствующих протоколов немалые деньги – от 300 до 500 долларов США.

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"Поработав" таким образом несколько часов, полицейские в остальное время рабочего дня занимались личными делами, не связанными с исполнением служебных обязанностей.

В прокуратуре отметили, что в ходе досудебного расследования задокументировано ряд фактов передачи взяток по требованию патрульных, а также многочисленные доказательства открытого вымогательства с их стороны неправомерной выгоды.

Полицейских взяли на "горячем", когда они получали взятку в сумме 10 тысяч грн за непривлечение водителя к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В фигурантов дела провели обыски, во время которых изъяли документы, черновые записи, а также около 8 тысяч долларов.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и обращение в суд с ходатайствами об избрании им меры пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области полицейского уличили в получении взятки в сумме 260 тыс. грн от вебкам-модели.