На Одесчине полицейского уличили в получении 260 тыс. грн от вебкам-модели: обещал не привлекать к ответственности

В Одесской области бывший оперуполномоченный отдела по борьбе с экстремистскими и радикальными организованными преступными группами получал взятки от вебкам-модели. За это он обещал девушке, что ее не привлекут к ответственности за противозаконную деятельность.

Всего с октября 2019-го по апрель 2021-го года гражданка перечислила на карточку экс-полицейскому, которая была оформлена на другого человека, 259 317 грн. Об этом стало известно из соответствующего приговора Коминтерновского райсуда Одесской области.

Сначала сумма ежемесячной взятки составляла тысячу долларов, затем уменьшилась вдвое, но впоследствии снова выросла – уже до 18 тыс. грн. Более года девушка платила бывшему правоохранителю, но впоследствии решила сообщить о преступлении.

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Известно, что после этого взяточник еще дважды получал средства наличными – 300 и 600 долларов. Мужчину уволили из правоохранительных органов сразу после задержания по делу.

Преступление квалифицировали по ч.2 ст.369-2 УК Украины как злоупотребление влиянием. Во время следствия выяснилось, что полицейский требовал деньги не только для себя, а говорил модели, что они якобы предназначались также для следователя.

Суд признал экс-правоохранителя виновным в регулярном получении от женщины неправомерной выгоды. Ему назначили наказание в виде уплаты штрафа суммой 93 500 гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Донецкой области прокурора поймали на получении взятки. За неправомерную выгоду он обещал фермеру закрыть дело о незаконном завладении землей.