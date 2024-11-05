В пригородном поезде близ Парижа произошла драка: четверо подростков получили ранения топором

Утром в понедельник, 4 ноября, в пригородном поезде близ Парижа произошла драка, в которой пострадали четверо подростков возрастом 16-17 лет. Во время стычки был использован топор, в результате чего один пострадавший остался без руки, а другому раскололи череп.

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Двое других пострадавших получили менее серьезные ранения. Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на источники во французской полиции.

Отмечается, что конфликт произошел около 8 часов утра, когда подростки направлялись в школу. Резня случилась в тот момент, когда пригородный экспресс RER был на станции Ozoir-la-Ferrière к юго-востоку от Парижа.

Пока не известно, что спровоцировало драку, в которой было применено оружие, в том числе топор, нож, самурайский меч и бейсбольные биты.

Все раненые были доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает.

Источники также проинформировали, что главный подозреваемый, которому 16 лет, позже был арестован у него дома и заключен под стражу. Они добавили, что во время обыска был найден и конфискован топор.

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