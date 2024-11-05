В Харькове парень напал с ножом на знакомого, после чего пытался убить топором собственную семью: его задержали. Видео

В Харькове 27-летний мужчина едва не убил двух знакомых, собственную мать и себя, бегал с топором и поджег свою квартиру. Его задержали, и правоохранителям он сказал, что напал с ножом, потому что приятель якобы "начал читать его мысли без разрешения".

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Начальник следственного управления полиции региона Сергей Болвинов объяснил в Facebook, что нарушитель около восьми лет назад наблюдался у психиатра. В последние годы он нигде не работал и почти не выходил из дома.

Первое нападение харьковчанин совершил вечером 3 ноября в Саржином Яру. Там он встретился с одноклассником, который пришел с другом. Последний стал первым потерпевшим – харьковчанин прямо посреди парка выхватил нож, набросился и порезал ему лицо, висок, кисть и бедро. Одноклассник пытался остановить неадеквата, но получил удар ножом в шею.

Охрана парка вызвала скорую и полицию, нападавший скрылся, пострадавших отвезли в больницу. Искать злоумышленника бросились по горячим следам и уже через несколько часов полиция была у него дома. Туда так же был вызов по 102 – звонила мать мужчины, которого разыскивали копы.

Женщина рассказала, что сын бегал за ней по квартире с топором, угрожал убить. Она выскочила на улицу, а сын забаррикадировался внутри. А потом открыл газ и грозился всех подорвать.

"Газоснабжение перекрыли по всему стояку, с мужчиной начали переговоры через окно – он живет на первом этаже", – написал Болвинов.

Мужчина полицейским также угрожал топором и ножом. Пришлось вызвать спецподразделение, чтобы попасть внутрь и задержать его. Тогда мужчина решил ударить ножом уже самого себя – три раза в живот. И поджег квартиру.

Огонь удалось быстро потушить. Ранения мужчины оказались непроницаемыми, его под охраной поместили в больницу и уже официально сообщили о подозрении в покушении на убийство двух человек.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в Черкасской области оперативники Службы безопасности и Нацполиции задержали злоумышленника, который требовал деньги с жены без вести пропавшего воина ВСУ и угрожал убить их ребенка.

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