В порту под Одессой нашли 60 кг кокаина в контейнере с бананами. Видео

Пограничники обнаружили около 60 килограммов кокаина в контейнере с эквадорскими бананами. Злоумышленники спрятали там 50 брикетов.

Экспресс-анализ подтвердил, что спрессованный в брикеты порошок – это наркотик. Происшествие случилось в порту "Южный" в Одесской области, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Обнаружение наркотиков на Одесщине стало продолжением задержания на минувшей неделе трех членов международной преступной группировки, которая состоит из граждан Украины, Румынии и Албании. У них также изъяли 50 брикетов кокаина весом более 60 килограммов.

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Как выяснило следствие, банда собиралась переправить кокаин контрабандой в страны Европейского Союза. По ценам черного рынка такая партия наркотиков оценивается в 10 млн долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, через Украину в страны Европы контрабандой пытались провезти 368 кг героина, спрятанного в кирпиче. Наркотики из Ирана попали на территорию Армении.