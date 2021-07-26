В Украине предотвратили контрабанду 368 кг героина, задержан третий злоумышленник. Фото и видео спецоперации

Через Украину в страны Европы контрабандой пытались провезти 368 кг героина, спрятанного в кирпичах. Двух подозреваемых уже арестовали, а третьего – пенсионера-иностранца – задержали правоохранители.

Об этом в понедельник, 26 июля, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД) Украины на официальном сайте. Указанного подозреваемого (73-летнего гражданина Турции) ждет избрание меры пресечения в суде (чтобы посмотреть видео спецоперации, доскролльте страницу до конца).

Известно, что наркотики из Исламской Республики Иран попали на территорию Армении. Там они были помещены внутрь пустотельных кирпичей. Незаконный "товар" грузовиками доставили в Грузию. Далее героин паромом попал в Украину.

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В нашей стране опасное наркотическое вещество расфасовывали меньшими партиями и планировали вывозить в европейские страны.

Двух сообщников 73-летнего турка, которых правоохранители задержали ранее (22 июля), уже поместили в СИЗО. Так, им определили меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Резонансное дело прокомментировал министр внутренних дел Денис Монастырский. Он рассказал, что благодаря действиям правоохранителей в Украину и Европу не попало 1,5 млн доз героина. Это, как отметил глава МВД, тысячи спасенных жизней от пагубной привычки, передозировок и смерти.

Монастырский поблагодарил сотрудников Департамента борьбы с наркопреступностью, которые больше года занимались документированием указанного преступления.

"Отдельная благодарность следователям, экспертам, представителям Государственной таможенной службы, Офиса Генерального прокурора и конечно же нашим коллегам – стражам порядка из Грузии и Армении", – сказал министр.

Добавим: согласно законодательству, сначала вся партия изъятых наркотиков будет направлена на исследование экспертам. Они должны установить, сколько процентов чистого героина в веществе. Далее наркотики привлекут в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного производства, а потом, по решению суда, уничтожат.

Начальник отдела по борьбе с наркотранзитом Департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии в свою очередь подчеркнул, что правоохранители Грузии сотрудничать с МВД Украины и в дальнейшем.

"Мы вместе с Украиной и Арменией приняли участие в беспрецедентной и масштабной спецоперации. В дальнейшем будет еще много изъятий", – отметил он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что украинские и молдавские правоохранители разоблачили и ликвидировали мощный канал поставки героина из Ирана в страны Евросоюза, а также временно оккупированный Крым. Во время совместной спецоперации были задержаны семь участников группы наркодилеров и изъято сотни килограммов героина более чем €10 миллионов. Фигурантами дела стали граждане Турции и Молдовы.