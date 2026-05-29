В помещении патрульной полиции Ровно застрелился полицейский

29 мая в Ровно покончил с собой полицейский патрульной полиции, мужчина был 1999 года рождения. Произошло это в помещении управления патрульной полиции.

Информацию об этом подтвердили в патрульной полиции. Сейчас проводятся следственные действия, продолжается служебное расследование.

Что известно

Полицейский застрелился в помещении управления патрульной полиции Ровно. Причины такого поступка пока неизвестны.

Что привело к таким действиям, доподлинно неизвестно. Обстоятельства будут устанавливать следователи Главного управления национальной полиции.

В патрульной полиции прокомментировали происшествие, отметив, что действительно обнаружено тело полицейского.

"Погибшему 26 лет. Действительно произошло такое событие (обнаружено тело полицейского), сейчас проводится служебное расследование, обстоятельства происшествия устанавливает следствие", – отметили в полиции.

