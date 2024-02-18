В Полтавской области во время игры в баскетбол внезапно умер 18-летний юноша. Прибывшие на место медики реанимировать парня не смогли.

О трагедии сообщили в Главном управлении Национальной полиции Полтавской области. Там добавили, что признаков насильственной смерти на теле умершего не обнаружено.

"В отделение №1 (город Глобино) Кременчугского районного управления полиции 17 февраля около 19:30 поступила информация от жителей села Пустовойтово, что во время игры в баскетбол 18-летнему юноше стало плохо. На место происшествия сразу прибыли медики. Но, к сожалению, реанимационные меры результата не дали – парень скончался", – говорится в сообщении.

На место трагедии прибыла также следственно-оперативная группа из отдела полиции в Глобино. Признаков насильственной смерти на теле парня правоохранители не обнаружили. Сейчас продолжается судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить причины смерти юноши.

"По данному факту следственным подразделением полиции под процессуальным руководством Кременчугской окружной прокуратуры решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия выясняют следователи", – резюмировали в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии арестовали еще троих подростков по подозрению в соучастии в убийстве 17-летнего баскетболиста Владимира Ермакова из Украины. Задержан 14-летний немец греческого происхождения и двое сирийцев в возрасте 14 и 15 лет.

Главным подозреваемым в убийстве следствие считает 15-летнего немца турецкого происхождения, он был арестован 11 февраля, на следующий день после совершения преступления.

Владимиру Ермакову вечером 10 февраля были нанесены смертельные ножевые ранения. Конфликт произошел на центральном вокзале Оберхаузена. Вместе с Ермаковым ранения получил еще один баскетболист, Артем Козаченко, а также их друзья, 14-летний сириец и 13-летняя немка с ливанскими корнями.