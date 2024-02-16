В Германии арестовали еще троих подростков в связи с убийством 17-летнего баскетболиста из Украины: подробности

В Германии арестовали еще троих подростков в связи с убийством украинского баскетболиста Владимира Ермакова. Их подозревают в соучастии в совершении преступления.

Об этом заявили в германской полиции и прокуратуре, сообщает DW. Так, был арестован 14-летний немец греческого происхождения из Херне и двое сирийцев в возрасте 14 и 15 лет из Гельзенкирхена.

Главным подозреваемым в убийстве следствие по-прежнему считает 15-летнего немца турецкого происхождения, арестованного 11 февраля, на следующий день после совершения преступления.

Стоит отметить, что Владимиру Ермакову вечером 10 февраля были нанесены смертельные ножевые ранения. Конфликт произошел на центральном вокзале Оберхаузена. Вместе с Ермаковым и Козаченко ранения получили их друзья – 14-летний сирийский мальчик из Гельзенкирхена и 13-летняя немка с ливанскими корнями.

В автобусе у Ермакова и его товарища по команде Артема Козаченко возник словесный конфликт с другими молодыми людьми. После выхода из автобуса на вокзале баскетболисты подверглись внезапному нападению. Врачи не смогли спасти Ермакова, а Козаченко, также получивший ножевые ранения, находится в реанимации.

Украинцы стали жертвами нападения накануне очередного матча. Ребята выступали за молодежную команду ART Giants (U-19) из Дюссельдорфа. Ермаков занимался баскетболом и играл в детских командах "Тейваз" и "5T.EAM-ДЮСШ-12" (2006 г. р.). В составе юношеской сборной Украины (U-16) выступал на чемпионате Европы 2022 в Болгарии.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Меттман, что в земле Северный Рейн-Вестфалия, в Германии произошло нападение на 15-летнего подростка из Украины. Парень получил тяжелые травмы головы.

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