Сбросил тело в колодец: полиция задержала подозреваемого в изнасиловании и убийстве 15-летней девочки. Фото

Правоохранители в Винницкой области задержали 26-летнего украинского военнослужащего по подозрению в изнасиловании и убийстве 15-летней девочки. Военный самовольно оставил сослуживецев и скрывался в Винницкой области.

Об этом рассказал заместитель главы Нацполиции – начальник криминальной полиции Андрей Небытов. Источники OBOZ.UA в правоохранительных органах уточнили, что военный приехал с фронта домой в отпуск.

Потом пошел на больничный и решил не возвращаться в службу. Вместо защиты Родины юноша начал "активно подыскивать себе девушку в соцсетях", рассказали источники.

Подробности преступления

Поиски удались – с девочкой подозреваемый познакомился именно в сети. Во время знакомства предложил школьнице подвезти ее на занятия. Но по дороге "завез в тихое место и совершил насилие, а затем забил ее до смерти палкой и сбросил тело в колодец", рассказал начальник криминальной полиции.

То есть, убийство произошло не в родном селе преступника, но также в Винницкой области.

Юноша убил свою жертву потому, что понял, что она его раскроет. После убийства решил скрыть тело.

Но полиция нашла необходимые доказательства, и уже на следующий день подозреваемый давал показания в полиции.

Что грозит преступнику

"Когда происходит такая трагедия, ярость на мгновение застилает глаза. Но профессиональная, тренированная годами взвешенность заставляет стиснуть зубы и выполнять свое дело. Хотя, к сожалению, ребенка это не вернет", – говорит Андрей Небытов.

По его профессиональной оценке, насильник точно проведет за решеткой долгие годы, но "есть все шансы", что не какой-то срок, а всю свою жизнь.

