В Полтавской области маршрутка столкнулась с грузовиком, есть погибший. Фото

8 февраля, около 00:30, на автодороге Киев-Харьков-Довжанский, близ села Верхолы Полтавского района, произошло ДТП. В результате столкновения междугороднего микроавтобуса Mercedes-Benz и грузовика "КРАЗ" один человек погиб, также ранены.

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Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Полтавщины. По предварительным данным, двигавшийся по маршруту "Харьков-Ровно" междугородний микроавтобус Mercedes-Benz столкнулся с грузовиком "КРАЗ".

Водитель микроавтобуса, 64-летний мужчина из Ровенской области, не смог избежать столкновения с грузовым автомобилем под управлением 36-летнего полтавчанина.

В результате аварии погиб 46-летний пассажир микроавтобуса. Еще одну пассажирку, 27 лет, госпитализировали с травмами. Кроме того, водитель микроавтобуса получил незначительные травмы. Врачи осмотрели его на месте – госпитализация не понадобилась.

Остальные 16 пассажиров микроавтобуса (из которых 4 детей), на момент ДТП находившиеся в салоне транспортного средства - не пострадали.

Водитель микроавтобуса задержан согласно нормам Уголовного процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об извещении ему подозрения и избрании меры пресечения.

Следователи полиции под процессуальным руководством Полтавской областной прокуратуры открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что привело к смерти потерпевшего. Причины и обстоятельства трагедии выясняются.

В Киеве в субботу, 8 февраля, на улице Елены Телиги произошла авария с участием авто такси, легковушки и грузовика. В результате ДТП возникла пробка, на месте работали врачи.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве суд вынес приговор иностранцу, совершившему смертельное ДТП на Печерске. Водитель внедорожника в состоянии опьянения на скорости 130 км/ч протаранил легковушку, в результате чего погибли супруги, находившиеся в последнем авто.

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