В Полтавской области 27-летний мужчина выпал из авто на трассе и погиб: детали трагедии

На Полтавщине произошло смертельное происшествие на дороге: молодой человек выпал из ехавшей по трассе легковушки. На него наехал грузовик, направлявшийся в том же направлении.

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От полученных травм 27-летний пострадавший скончался на месте. Подробности сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Полтавской области.

ЧП с летальным исходом произошло около 21:40 4 апреля на автодороге Киев – Харьков – Должанский, в районе села Покровская Багачка Лубенского района.

"По предварительной информации следствия, во время движения легковушки Opel Combo, под управлением местного жителя 1993 года рождения, из салона авто на ходу вышел и упал на проезжую часть 27-летний пассажир, на которого наехал грузовой автомобиль Renault Magnum, под управлением водителя 1986 года рождения. К сожалению, от полученных травм 27-летний мужчина скончался на месте происшествия", – рассказали в полиции региона.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются следствием.

Напомним, 5 апреля стало известно, что во Львовской области столкнулись микроавтобус и автовоз. В результате столкновения погибли два человека, есть пострадавшие.

Также сообщалось, что на Киевщине легковушка перевернулась на бок и врезалась в дерево. Погибла женщина.

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