В Полтаве убили 21-летнего парня, в преступлении подозревают знакомого жертвы: всплыли подробности

В ночь с 14 на 15 сентября в Полтаве убили мужчину. Ему был 21 год.

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Полиция сообщила, что задержала подозреваемого в убийстве. Им оказался знакомый погибшего.

"Медики рассказали о смерти 21-летнего мужчины на улице Михаила Грушевского. Он умер из-за ножевого ранения. Следователи прибыли на место происшествия и задержали знакомого погибшего, с которым они вместе отдыхали", – говорится в сообщении правоохранителей.

Отмечается, что 24-летнему фигуранту уже вручили уведомление о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения – содержании под стражей.

Правоохранители также добавили, что погибшим является боксер Александр Шабельник. По факту умышленного убийства следственным подразделением полиции под процессуальным руководством Полтавской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает наказание – от 7 до 15 лет лишения свободы.

Ранее в городе Славутич Киевской области мужчина во время ссоры забил до смерти знакомую. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник вывез тело погибшей в лес и закопал там.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ирпене Киевской области мужчина во время конфликта выстрелил в спину своему знакомому. От полученного ранения потерпевший погиб на месте происшествия.

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