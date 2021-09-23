В Полтаве таксист угрожал пассажиру оружием: делом занялась полиция
Житель Полтавы заявил в полицию на местного таксиста. По его словам, между ними возник конфликт, в ходе которого водитель такси угрожал ему оружием.
Инцидент произошел вечером 22 сентября. Об этом сообщается на Facebook-странице Полтавского районного управления полиции.
Отмечается, что конфликт между мужчинами завязался на улице Гулака-Артемовского. Полтавчанин утверждал, что увидел в руках оппонента предмет, похожий на оружие.
Сообщение в полицию поступило около 18:00, уже через час оперативники установили личность мужчины, на которого указал заявитель.
Речь идет тоже о местном жителе, 1992 года рождения. Упомянутый предмет у него изъяли, обстоятельства происшествия выясняет следствие.
По факту инцидента внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 129 (Угроза убийством) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Санкция первой статьи предусматривает арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на два года, а второй – до 3-7 лет лишения свободы.
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