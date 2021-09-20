В Харькове студентки юракадемии отказались платить за проезд и устроили перепалку с таксистом. Видео

В Харькове водитель одной из служб такси пожаловался на двух своих пассажирок, которые, по его словам, отказались платить за проезд. Ситуация переросла в конфликт и мужчина снял поведение девушек на видео.

Соответствующий ролик появился в понедельник, 20 сентября, в местном Facebook-сообществе "Жить в Харькове". Таксист в свою очередь заявил, что пассажирки должны были за поездку всего 76 гривен (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

Очевидно, девушки – студентки юридического факультета, так как мужчина назвал их "будущими прокурорами".

По информации сети, пассажирки могли быть пьяными. Действительно, на записи слышно, что речь героинь видео была спутанной, а одна из них сидела на заднем сидении с бутылкой в руках. Кроме того, последняя якобы хамила водителю и сказала ему: "Рули молча, холуй".

Видео дня

"За 76 гривен, девчонки, я вас прославлю..." – заявил мужчина. Одна из "нарушительниц" в ответ сказала: мол, с ее карты уже списало деньги. Таксист ответил, что поездка должна была быть оплачена наличкой.

Когда он пригрозил, что обнародует запись конфликтной ситуации в сети, девушка пообещала заплатить и попросила: "Не надо ничего выкладывать".

Отметим, что в комментариях к посту большинство пользователей поддержало таксиста. Поведение харьковчанок комментаторы назвали позором и плохим воспитанием.

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в Украине цены на такси вырастут уже с приходом холодов: на 5-10% до конца сентября и еще на 10% до конца 2021-го. При этом со времени минувшего локдауна стоимость такси в Украине выросла почти на треть.