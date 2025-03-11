В Польше задержана украинка, осужденная в Казахстане за торговлю органами: что известно

Сотрудники пограничной службы Польши задержали гражданку Украины, осужденную в Казахстане за торговлю органами. Женщина находилась в организованной преступной группе, которая продала 56 почек.

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Об этом сообщает Reuters ссылаясь на спикера прокуратуры Перемышля Марту Петковскую. 35-летнюю Ксению П. задержали на железнодорожном переезде между Польшей и Украиной по красному сообщению Интерпола.

Как отмечает издание, красное сообщение – это запрос на арест или экстрадицию лица, подозреваемого в совершении преступления. Как утверждает польская прокуратура, Интерпол разыскивал злоумышленницу с ноября 2020 года.

В то же время спикер не объяснила, почему украинка не находилась в тюрьме в Казахстане.

По информации Reuters, женщину осудили за участие в международной организованной преступной группировке, которая с 2017 по 2019 год незаконно собирала ткани и органы людей и продавала их на черном рынке.

Злоумышленницу осудили за незаконное получение почек от 56 потерпевших в Казахстане, Армении, Азербайджане, Украине, Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане и Таиланде с целью получения денежного вознаграждения и превращения преступной деятельности в постоянный источник дохода.

Прокуратура подала в суд ходатайство о применении временного ареста на одну неделю для ее экстрадиции.

Напомним, в конце октября 2024 года в Польше задержали 11 граждан, подозреваемых в организации нелегальной миграции в страны Западной Европы из-за их границ с Россией и Беларусью. Среди подозреваемых есть граждане Украины. В сделке приняли участие около 120 офицеров-пограничников и представителей Европола.

Как сообщал OBOZ.UA, летом 2024 года Сейм Польши принял поправки к законам, расширяющим полномочия армии, полиции и пограничников. Законодатели разрешили силовикам стрелять по нарушителям границы Польши боевыми патронами.