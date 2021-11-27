В Польше задержали украинцев, которые помогали мигрантам пересечь границу

Трех граждан Украины, проживающих в Польше, задержали на территории страны за помощь мигрантам. Это произошло возле села Высокий мост.

Об этом сообщили в пресс-службе Подляской полиции в Twitter. Инцидент случился в пятницу, 26 ноября.

Как рассказали польские правоохранители, украинцы помогали нелегалам незаконно попасть в Польшу. Их задержали в связи с "пособничеством и подстрекательством к незаконному пересечению границы".

Десять человек, которым удалось нелегально пересечь границу, ждали курьеров в лесу.

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Напомним: 15 ноября в Польше также задержали украинца, который пытался незаконно перевезти через границу мигрантов. Это произошло Семятыцком районе страны. 26-летний мужчина не остановился на требование полиции и в результате погони вылетел на авто в канаву.

Его арестовали и предъявили обвинение в содействии незаконному пересечению границы и неподчинению правоохранителям на дороге. В салоне, кроме водителя, находилось 4 мигранта.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач предупредил: тысячи мигрантов, прибывших на белорусско-польскую границу из стран Ближнего Востока и Африки, могут оказаться на территории Украины. Минск имеет серьезные проблемы с таким количеством людей и растущим среди них возмущением, а потому силовые структуры Беларуси могут способствовать незаконному пересечению границ ближайших государств, считает политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 ноября огромная толпа мигрантов предприняла попытку штурма КПП "Брузги" в Гродненской области одноименной области Беларуси на границе с Польшей. Сотни людей насильно начали прорывать пограничный забор. С белорусской стороны там раздавались выстрелы.