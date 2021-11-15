В Польше задержали украинца за помощь мигрантам в нелегальном пересечении границы: что ему грозит
В Семятыцком районе Польши полицейские задержали 26-летнего украинца, который пытался незаконно перевезти через границу мигрантов. Украинец не остановился на требование полиции и в результате погони вылетел на авто в канаву.
В пресс-службе контрольно-пропускного пункта "Семятыче" сообщили, что 26-летний гражданин Украины был арестован, ему предъявлены обвинения в содействии незаконному пересечению границы и неподчинению правоохранителям на дороге. Также отмечается, что в салоне кроме водителя находилось 4 мигранта.
Пассажирами украинца оказались граждане Сирии, которые незаконно пересекли границу. Иммигрантов передали пограничной службе, а 26-летнего украинца задержали и взяли под стражу. За помощь нелегалам в пересечении границы и невыполнение требования полицейских ему грозит до 8 лет тюрьмы.
Напомним, 15 ноября огромная толпа мигрантов предприняла попытку штурма КПП "Брузги" в Гродненской области одноименной области Беларуси на границе с Польшей. Сотни людей насильно начали прорывать пограничный забор. С белорусской стороны там раздавались выстрелы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в США заявили, что эксплуатацией мигрантов у границ Польши нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко пытается отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной. Речь идет о накоплении российских войск.
В Украине предупреждают, что обострение ситуации с нелегальными мигрантами может послужить поводом для введения чрезвычайного положения на приграничных зонах с Беларусью.
Тем временем с 13 ноября по 12 декабря Латвия проведет военные учения в регионе Латгалия, недалеко от белорусской границы. В них примут участие 3000 представителей вооруженных сил страны.
О том, чем ситуация на белорусско-польской границе угрожает Украине и как начинался кризис с мигрантами, читайте в нашем материале.