В Польше задержали украинца за помощь мигрантам в нелегальном пересечении границы: что ему грозит

В Семятыцком районе Польши полицейские задержали 26-летнего украинца, который пытался незаконно перевезти через границу мигрантов. Украинец не остановился на требование полиции и в результате погони вылетел на авто в канаву.

В пресс-службе контрольно-пропускного пункта "Семятыче" сообщили, что 26-летний гражданин Украины был арестован, ему предъявлены обвинения в содействии незаконному пересечению границы и неподчинению правоохранителям на дороге. Также отмечается, что в салоне кроме водителя находилось 4 мигранта.

Пассажирами украинца оказались граждане Сирии, которые незаконно пересекли границу. Иммигрантов передали пограничной службе, а 26-летнего украинца задержали и взяли под стражу. За помощь нелегалам в пересечении границы и невыполнение требования полицейских ему грозит до 8 лет тюрьмы.

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Напомним, 15 ноября огромная толпа мигрантов предприняла попытку штурма КПП "Брузги" в Гродненской области одноименной области Беларуси на границе с Польшей. Сотни людей насильно начали прорывать пограничный забор. С белорусской стороны там раздавались выстрелы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в США заявили, что эксплуатацией мигрантов у границ Польши нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко пытается отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной. Речь идет о накоплении российских войск.