В Польше в ДТП с трамваем погиб украинец. Фото и все подробности

В городе Свентохловице Cилезского воеводства на юге Польши 19 ноября в ДТП погиб 41-летний украинец. Мужчина за рулем микроавтобуса Volkswagen столкнулся с трамваем.

Смертельная авария произошла около 14:30 по местному времени на перекрестке улиц Битомская и Повстанцев Силезских. Об этом сообщают пресс-служба полиции воеводства и издание in Poland (чтобы посмотреть фото, сделайте новость до конца).

Отмечается, что столкновение транспортных средств произошло, когда водитель Volkswagen выполнял маневр поворота налево. Затем микроавтобус врезался в столб.

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Бригада медиков скорой помощи проводила длительную реанимацию украинца, однако спасти его жизнь не удалось.

В результате аварии травмы получили также водитель трамвая и две женщины-пассажиры. Пострадавших госпитализировали в больницу.

На месте ДТП работали правоохранители, 15 спасателей (пожарных), шесть единиц техники, медицинский вертолет и другие службы.

Причины и обстоятельства трагического события с гражданином Украины в Свентохловице должна установить местная прокуратура.

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