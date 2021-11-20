В Польше в ДТП с трамваем погиб украинец. Фото и все подробности
В городе Свентохловице Cилезского воеводства на юге Польши 19 ноября в ДТП погиб 41-летний украинец. Мужчина за рулем микроавтобуса Volkswagen столкнулся с трамваем.
Смертельная авария произошла около 14:30 по местному времени на перекрестке улиц Битомская и Повстанцев Силезских. Об этом сообщают пресс-служба полиции воеводства и издание in Poland (чтобы посмотреть фото, сделайте новость до конца).
Отмечается, что столкновение транспортных средств произошло, когда водитель Volkswagen выполнял маневр поворота налево. Затем микроавтобус врезался в столб.
Бригада медиков скорой помощи проводила длительную реанимацию украинца, однако спасти его жизнь не удалось.
В результате аварии травмы получили также водитель трамвая и две женщины-пассажиры. Пострадавших госпитализировали в больницу.
На месте ДТП работали правоохранители, 15 спасателей (пожарных), шесть единиц техники, медицинский вертолет и другие службы.
Причины и обстоятельства трагического события с гражданином Украины в Свентохловице должна установить местная прокуратура.
Как сообщал OBOZREVATEL:
9 ноября в ДТП возле польского села Ракув разбились двое украинцев. Их микроавтобус Mercedes Sprinter на скорости влетел в дерево. Еще два гражданина Украины получили травмы.
Известно, что в аварии погибли 24-летний Сергей из города Ривне и 25-летняя Наталья из Ривненской области. Травмы получил 25-летний водитель и 35-летний пассажир. Украинцы ехали в Польшу на заработки. Подробнее о трагедии читайте в материале.