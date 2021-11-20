В Польше в ДТП с трамваем погиб украинец. Фото и все подробности

Марина Лисничук
Расследования
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В Польше в ДТП с трамваем погиб украинец. Фото и все подробности

В городе Свентохловице Cилезского воеводства на юге Польши 19 ноября в ДТП погиб 41-летний украинец. Мужчина за рулем микроавтобуса Volkswagen столкнулся с трамваем.

Смертельная авария произошла около 14:30 по местному времени на перекрестке улиц Битомская и Повстанцев Силезских. Об этом сообщают пресс-служба полиции воеводства и издание in Poland (чтобы посмотреть фото, сделайте новость до конца).

Отмечается, что столкновение транспортных средств произошло, когда водитель Volkswagen выполнял маневр поворота налево. Затем микроавтобус врезался в столб.

Volkswagen столкнулся с трамваем
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Бригада медиков скорой помощи проводила длительную реанимацию украинца, однако спасти его жизнь не удалось.

После столкновения с трамваем микроавтобус врезался в столб
За рулем Volkswagen был украинец

В результате аварии травмы получили также водитель трамвая и две женщины-пассажиры. Пострадавших госпитализировали в больницу.

Украинец погиб в этом ДТП

На месте ДТП работали правоохранители, 15 спасателей (пожарных), шесть единиц техники, медицинский вертолет и другие службы.

Авария в Свентохловице
На месте работала полиция

Причины и обстоятельства трагического события с гражданином Украины в Свентохловице должна установить местная прокуратура.

Авария произошла на перекрестке ул. Битомская и Повстанцев Силезских
Кадры с места ДТП, в котором погиб гражданин Украины
Кадры с места ДТП

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 9 ноября в ДТП возле польского села Ракув разбились двое украинцев. Их микроавтобус Mercedes Sprinter на скорости влетел в дерево. Еще два гражданина Украины получили травмы.

  • Известно, что в аварии погибли 24-летний Сергей из города Ривне и 25-летняя Наталья из Ривненской области. Травмы получил 25-летний водитель и 35-летний пассажир. Украинцы ехали в Польшу на заработки. Подробнее о трагедии читайте в материале.

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