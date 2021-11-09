В Польше микроавтобус с украинцами попал в ДТП, есть погибшие. Фото

Рано утром во вторник, 9 ноября, на трассе неподалеку от села Ракув в Польше микроавтобус марки "Mеrcedes Sprinter" на скорости въехал в дерево. В транспорте находились водитель и трое пассажиров из Украины.

Об этом сообщило издание Рortal Samorzadowy. Двое пассажиров погибли на месте, еще двоих людей экстренно госпитализировали.

Известно, что микроавтобусом на украинских регистрационных номерах управлял 25-летний водитель. Около 4:00 он мог задремать за рулем, что привело к съезду автомобиля на обочину, где росло дерево.

Видео дня

Как прокомментировали трагический инцидент в польской полиции, погибшими оказались 24-летний мужчина и 25-летняя девушка. Еще один 35-летний пассажир вместе с водителем получил множественные травмы.

Ведется следствие для выяснения всех обстоятельств смертельного ДТП.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Польше в крупное ДТП попал автобус, который перевозил нелегальных мигрантов.