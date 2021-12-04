В Польше украинец умер после задержания полицией: подробности трагедии

В Польше 38-летний гражданин Украины умер после задержания полицией. В правоохранительных органах заверяют, что не применяли физическую силу при аресте, однако точную причину смерти установят после вскрытия.

Инцидент произошел в городе Скерневице. По предварительным данным, накануне задержания украинец бродил по улице с палкой и вел себя агрессивно. Об этом сообщает издание Wiadomosci.

В полиции рассказали, что задержанный напал на женщину, стоявшую на автобусной остановке. Также он угрожал другим людям. Пресс-секретарь Губернского управления полиции Иоанна Коцка рассказала, что до приезда полиции гражданина Украины скрутили прохожие. После этого без применения физической силы польские стражи порядка надели на него наручники и увезли в участок.

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По дороге мужчина стал трудно дышать и потерял сознание. Прибывшие на место медики пытались его реанимировать, но в итоге констатировали смерть. Правоохранительные органы сообщили, что будет проведено вскрытие, которое покажет, находился ли мужчина под воздействием каких-либо запрещенных веществ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше пьяный украинец с ножом напал на сотрудников полиции. Мужчина вел себя агрессивно и даже ранил одного из стражей порядка, из-за чего в его сторону был открыт огонь.

Ранее возле города Бельск-Подляски в Польше двое украинцев устроили погоню с полицейскими и попали в аварию. Один из них на микроавтобусе перевозил нелегальных мигрантов.

Кроме того, в городе Бельск-Подляски, который расположен возле границы с Беларусью, задержали еще одного украинца, помогающего нелегалам. Ему удалось поместить в Porsche Cayenne 11 мигрантов из Ирака, пытавшихся пробраться на территорию Польши.