Перевозили нелегалов: украинцы в Польше устроили погоню с полицией и попали в ДТП. Фото

Возле города Бельск-Подляски в Польше двое украинцев устроили погоню с полицейскими и попали в аварию. Один из них на микроавтобусе перевозил нелегальных мигрантов.

Как передает издание tvn24.pl, инцидент произошел в субботу, 23 октября. Водитель микроавтобуса Renault не остановился для проверки документов по требованию польских правоохранителей. Те были вынуждены преследовать его, рассказал представитель полиции Томаш Крупа.

В то время, как водитель микроавтобуса начал скрываться, на дорогу перед правоохранителями выехал автомобиль Nissan. Он столкнулся с другим авто, в результате чего пострадал один человек.

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В это время водитель, перевозивший мигрантов, свернул на обочину, бросил транспортное средство и скрылся с места.

Правоохранителям удалось задержать обоих водителей, они оказались украинцами. Граждане какой страны находились в микроавтобусе, пока не известно. По предварительной информации, все 12 пассажиров попали в Польшу нелегально.

Среди них есть пострадавшие – двух женщин пришлось госпитализировать. В больницу с ними также попал ребенок. Он не пострадал, его решили доставить в лечебное учреждение вместе с матерью.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше микроавтобус Mercedes с нелегальными мигрантами, который направлялся к западной границе страны, попал в аварию. Пострадали четыре человека.