В Польше пьяный водитель сбил 18-летнюю украинку на пешеходном переходе и скрылся: момент аварии попал на видео

В польском городе Жирардув 45-летний мужчина за рулем автомобиля Nissan сбил 18-летнюю девушку-украинку на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Полицейским удалось задержать нарушителя благодаря свидетелям.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Мазовецкого воеводства Польши. Анализ на содержание алкоголя выявил в его крови 2,7 промилле.

Как стало известно, в четверг, 15 января, примерно в 20:00, девушку сбили на улице Якторовской во время перехода улицы. Водитель, не оказав помощи, скрылся с места происшествия. Пострадавшая получила травмы и была доставлена в больницу для дальнейшего обследования и лечения.

Благодаря свидетелям мужчина был задержан, а затем передан полицейским. Согласно выводам полиции, мужчина совершил ряд правонарушений, в частности: не оказал помощь пострадавшему в ДТП, вызвал ДТП в состоянии алкогольного опьянения и пользовался мобильным телефоном во время управления автомобилем.

Полицейские изъяли его водительские права и регистрационный документ на транспортное средство. Мужчине грозит длительное тюремное заключение за совершение дорожно-транспортного происшествия в состоянии алкогольного опьянения и побег с места происшествия.

