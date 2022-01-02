В Польше после новогодней вечеринки обнаружили мертвым 47-летнего украинца. Детали трагедии

В пятницу, 31 декабря в Польше был найден мертвым 47-летний гражданин Украины. Его тело обнаружили возле его съемной квартиры в городе Седльце.

Как сообщает Gazeta Wyborcza, тело мужчины лежало на тротуаре – его нашли прохожие. У него были обширное ранение головы.

Правоохранители выяснили, что погибший снимал комнату в доме на улице Бжоски, где его нашли, сообщила пресс-секретарь районной прокуратуры в Седльце Кристина Голобек.

Другие комнаты в доме, где жил мужчина, также сдаются иностранцам. В связи с гибелью украинца полиция задержала 12 его соседей.

Видео дня

Некоторых из них пребывали в состоянии алкогольного опьянения – в ночь на 1 января в доме проходила новогодняя вечеринка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше при загадочных обстоятельствах пропал заробитчанин из Украины. 25-летний мужчина уехал в апреле, а в последний раз выходил на связь из города Торунь в июле.