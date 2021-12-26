В Польше при странных обстоятельствах пропал украинский заробитчанин: выходил на связь еще летом. Фото

В Польше при странных обстоятельствах пропал без вести гражданин Украины Богдан Савоник. Мужчина уехал на заработки в конце апреля, а последний раз выходил на связь летом.

На данный момент местонахождение мужчины неизвестно, его телефон отключен уже полгода. Об этом в Facebook сообщила Людмила Ковальская.

Женщина отметила, что мужчина родом из села Иваномысль Камень-Каширского района Волынской области. Всех, кто владеет информацией о мужчине, просят сообщить в полицию или по номеру телефона +380971852858.

Отмечается, что 25-летний мужчина звонил в последний раз 15 июля из города Торунь. После этого его телефон все время был отключен.

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Напомним, в Праге (Чехия) умер украинец Павел Ратов из города Стрый Львовской области. Он попал в реанимацию после того, как в местном ночном клубе "Goldfingers" его ударил охранник. Мужчине было 42 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Гливице (Польша) во время земляных работ погиб 33-летний украинский заробитчанин. Произошел оползень земли, который и засыпал мужчину, работавшего в траншее. Сперва его пытались спасти, откопав землю вручную. И лишь спустя 2,5 часа было найдено тело, но украинец был мертв.