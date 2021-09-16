В Польше микроавтобус с украинцами попал в ДТП, четыре человека погибли

В Польше в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком погибли четыре человека. Среди погибших двое украинцев – мужчины в возрасте 37 и 39 лет.

Об этом сообщило издание Polsat. Отмечается, что авария произошла в среду, 15 сентября, около 14 часов в населенном пункте Немгловы Лодзинского воеводства в центре Польши (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

На дороге местного значения №707 микроавтобус Volkswagen Transporter столкнулся с грузовиком с прицепом MAN. Трое мужчин, которые ехали в микроавтобусе, погибли на месте. Еще два человека получили травмы, их доставили в медицинское учреждение. Через несколько часов медики сообщили, что один из них скончался в больнице.

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По данным полиции, среди погибших двое граждан Украины: 37-летний и 39-летний мужчина.

Все погибшие работали в одной из польских строительных фирм в городе Томашув-Мазовецки Лодзинского воеводства.

Причины ДТП пока не установлены. По предварительной информации полиции, виновником аварии стал водитель фуры. Он был трезв.

Как сообщал OBOZREVATEL, в польском городе Вроцлав в местном вытрезвителе после издевательств полицейских скончался 25-летний украинец Дмитрий Никифоренко.

Только через месяц, когда польская газета Wyborcza опубликовала данные видео мониторинга и рассказала о том, что к смерти украинском могли привести действия правоохранителей, этих полицейских отстранили от работы и пообещали провести проверку.