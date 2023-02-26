В Польше два буса с украинцами попали в ДТП: 5 человек в больнице

В Польше произошло дорожно-транспортное происшествия с участием двух пассажирских микроавтобусов, в которых находились граждане Украины. В результате аварии пять человек получили ранения.

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ДТП произошло утром в районе села Заблотце вблизи пограничного пункта пропуска "Корчова". Об этом сообщает городская станция скорой помощи в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В двух микроавтобусах находилось 12 украинцев. В результате столкновения одно из транспортных средств перевернулось на бок. Ранения получили 5 человек, в том числе, один несовершеннолетний.

Всех пострадавших оперативно доставили в ближайшие медицинские учреждения.

В свою очередь издание RMF24 со ссылкой на местную полицию сообщило, что водитель микроавтобуса Renault Master врезался в заднюю часть идущего впереди Mercedes Sprinter, в результате чего последний врезался в ограждения и перевернулся. Полиция установила, что оба водителя были трезвыми. Причина аварии выясняется.

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