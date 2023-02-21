В Киеве смертельное ДТП: мотоциклист на скорости упал и влетел во встречный автомобиль. Фото

В Голосеевском районе Киева во вторник, 21 февраля, в результате ДТП погиб мотоциклист. Владелец двухколесного транспорта во время движения упал на проезжую часть дороги и ударился головой о проезжающую в встречном направлении легковушку.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Смертельная авария произошла на улице Академика Заболотного.

По словам правоохранителей, утром к ним поступило сообщение о ДТП с пострадавшим в Голосеевском районе Киева.

"Предварительно было установлено, что, двигаясь по проезжей части, водитель мотоцикла Suzuki не справился с управлением и упал с транспортного средства. При падении он ударился головой в проезжающий во встречном направлении автомобиль Ford под управлением 22-летнего винничанина", – рассказали в полиции.

41-летнего мотоциклиста с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу, но, к сожалению, он скончался. По факту смертельной аварии открыто уголовное производство. Обстоятельства и причины ДТП установят следователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Окружной дороге Борисполя Киевской области в понедельник, 20 февраля, произошла авария с участием трех автомобилей. В результате ДТП два грузовика съехали в кювет.

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