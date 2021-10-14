В Польше автобус с украинцами въехал в грузовик с прицепом: есть пострадавшие. Фото

На юго-западе Польши, недалеко от Ополе, микроавтобус, в котором находились восемь граждан Украины, попал в ДТП. Он въехал в грузовик с прицепом, который двигался впереди.

Пятерых человек, пострадавших в результате аварии, доставили в больницы для проведения расширенной диагностики, угрозы их жизни нет, сообщила пресс-секретарь горотдела полиции в городе Ополе Агнешка Нерыхлая, пишет NTO.pl. По ее словам, причины аварии пока неизвестны, правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.

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Отмечается, что авария произошла 14 октября в 7:15 (по киевскому времени) на автомагистрали А4 в населенном пункте Магнушовице. В результате ДТП одна полоса движения на трассе в течение нескольких часов была перекрыта.

Напомним, 7 октября в ДТП в Польше разбились двое молодых украинцев – 20-летний Ростислав Бойчук и 22-летний Виталий Падух с Тернопольщины. Рано утром в польском городе Катовице слетел с дороги, перевернулся и врезался в дерево автомобиль Opel Astra. Части автомобиля разбросало по всей дороге, полиция вынуждена была перекрыть полностью движение на этом участке.

Также 1 октября во Польше в результате ДТП на трассе S17 между Люблином и Варшавой погиб украинец. Парню было 23 года. Он наносил разметку на дороге, когда в машину, стоявшую рядом, врезался грузовик. От удара, который пришелся на заднюю часть авто и сдвинул его с места, украинец погиб на месте.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте в Польше вблизи города Кашице рейсовый автобус Познань – Херсон попал в ДТП. Пять граждан Украины погибли, 35 получили ранения.