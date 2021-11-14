В Польше авто наехало на украинца, работавшего в колодце: выяснились детали ЧП. Фото

В польском городе Вроцлав легковой автомобиль наехал на мужчину, который работал в телекоммуникационном колодце. Пострадавшим оказался гражданин Украины, он находится без сознания.

ЧП произошло 13 ноября около 10:00 по местному времени по улице Казимира Великого. Об этом сообщает Gazeta Wroclawska (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

На опубликованных кадрах, что колодец размещался на тротуаре из брусчатки. Именно там мастер устранял неполадки в системе связи.

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При этом водитель авто Volkswagen, который въезжал на стоянку возле отеля "Европаум", не заметил человека, пересекая тротуар. Колеса легковушки задели голову мастера.

Раненного украинца доставили в больницу на улице Боровской. Мужчина с глубокой раной головы находился без сознания после аварии.

Правоохранители, исследовавшие месте происшествия, заявили, что рабочее место мастера не охранялось должным образом. Однако подробности происшествия установит следствие.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре города Плоцк в Польше 32-летний украинец убил своего соотечественника. Причиной случившегося правоохранительные органы называют личностные неприязненные отношения между обвиняемым и погибшим.