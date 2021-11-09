В Польше убили 33-летнего украинца, выяснились детали трагедии. Фото

В центре города Плоцк в Польше 32-летний украинец убил своего соотечественника. Причиной случившегося правоохранительные органы называют личностные неприязненные отношения между обвиняемым и погибшим.

Как сообщает польское издание TVN Warszawa, 33-летний гражданин Украины умер в результате ножевого ранения в шею. Инцидент произошел в субботу вечером в центре Плоцка.

Районный прокурор в Плоцке Малгожата Орквишевска сообщила, что погибший и обвиняемый были хорошо знакомы, а мотивом убийства послужила личная неприязнь.

Глава прокуратуры Плоцкого района сообщил, что один из задержанных был допрошен в качестве свидетеля и затем отпущен, а другому, 32-летнему гражданину Украины предъявлено обвинение в убийстве.

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"Предварительные результаты патологоанатомического исследования свидетельствуют о том, что 33-летний мужчина, гражданин Украины, умер в результате ножевого ранения шеи с повреждением большого венозного сосуда, - пояснила прокурор Орквишевская. Она добавила, что травмы потерпевшего возникли в результате ножевого ранения".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Польше двое полицейских, превысив полномочия, избили гражданина Украины дубинками и вывезли одного в лес. Инцидент произошел еще в середине сентября, но широкую огласку возмутительное правонарушение со стороны правоохранителей получило только в ноябре.