В Польше арестовали украинца, перевозившего в Porsche Cayenne 11 иракских нелегалов. Фото

В польском городе Бельск-Подляски, который расположен возле границы с Беларусью, задержали украинца. Он перевозил в Porsche Cayenne 11 нелегальных мигрантов из Ирака.

Об этом сообщается на сайте полиции города. Инцидент произошел еще 29 октября (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Как выяснилось, у 24-летнего гражданина Украины даже не было водительских прав.

Когда правоохранители остановили его для проверки, в машине обнаружили нелегалов. Граждан Ирака передали пограничникам, а водителя задержали.

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Украинцу уже объявили подозрение в незаконном управлении автомобилем и перевозке пассажиров больше разрешенного количества. Суд арестовал парня на два месяца.

Напомним, что в сентябре в Польше задержали 40-летнего украинца. Он пытался скрыться от полиции на угнанном автомобиле. Во время погони правоохранители открыли огонь.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько украинцев хотели сбежать от полицейских. Сперва они ехали на машине, а затем выскочили из нее и продолжили убегать пешком.