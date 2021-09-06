В Польше задержали украинца, который пытался сбежать на угнанном авто. Фото

В Польше задержали 40-летнего гражданина Украины, который пытался скрыться от погони на угнанном автомобиле. Правоохранителям пришлось применить оружие, чтобы остановить злоумышленника.

Об этом сообщается на сайте местного управления полиции. Инцидент произошел на трассе S-8 в Серадзском уезде (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Неделю назад правоохранителям поступила информация, что в Германии угнали микроавтобус Mercedes Sprinter. Автомобиль двигался к городу Лодзь.

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После того, как к микроавтобусу приблизились полицейские, угонщик начал маневрировать, пытаясь оторваться от погони. Правоохранители сделали несколько предупредительных выстрелов, чтобы злоумышленник остановился.

Мужчине предъявили обвинения в угоне и невыполнении приказа остановиться и арестовали на три месяца. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше украинцы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, превысили скорость. Они пытались скрыться от полиции на автомобиле, а затем пешком.