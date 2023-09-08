В Польше 14-летний парень из Украины погиб, спасая свою подругу-польку: детали трагедии

В польском Сважендзи на железнодорожных путях погиб 14-летний украинец. Парень пытался спасти от приближающегося поезда свою подругу-польку.

Видео дня

О трагедии сообщило издание Dzien dobry. Отмечается, что девушка с многочисленными травмами была доставлена ​​в больницу Познани. Она потеряла руку.

Трагедия произошла в ночь на 6 августа. Подростки сидели на железнодорожных путях, когда попали под грузовой поезд, следовавший из Прушкува в Германию.

Сейчас делом занимается полиция.

Напомним, в Великобритании в аварии погибли украинцы: 35-летняя Даша, ее 6-летний сын Игорь, а также 15-летняя Настя, дочь мужа от первого брака. Все они переехали в Англию, спасаясь от войны. У Насти в Украине осталась мама, а у Даши в Англии сиротой осталась старшая дочь.

Полиция пока не сообщает все детали аварии, поскольку идет следствие. В результате столкновения украинцы погибли, водитель автобуса получил травмы ног, а в Toyota никто не пострадал. Известно, что легковые автомобили ехали в попутном направлении, а автобус двигался навстречу им.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Южной Корее при неизвестных обстоятельствах была найдена мертвой 15-летняя модель Stasy shi. Как и что могло повлиять на то, чтобы сердце юной девушки остановилось, так и остается загадкой почти год.

– В Турции в аварии погибла 26-летняя украинка из Хмельницкой области Диана Волуцкая. Девушка работала гидом в этой стране и в тот день сопровождала в аэропорт туристов из Казахстана.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!