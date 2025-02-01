В Пирятине мужчина в балаклаве убил военнослужащего ТЦК: нападавшего оперативно задержали

Утром 1 февраля в Пирятине Полтавской области неизвестный совершил вооруженное нападение на военнослужащего Полтавского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП). На автозаправке мужчина в балаклаве, вооруженный охотничьим ружьем, требовал у военного отдать ему автомат.

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Когда тот отказался, злоумышленник выстрелил в сотрудника ТЦК: солдат погиб на месте, а убийца скрылся с оружием и одним из мобилизованных, которых сопровождал погибший – оба уже задержаны. Об этом сообщили в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины и в полиции Полтавщины. Об этом сообщили в Сухопутных войсках Вооруженных Сил Украины.

"Командование Сухопутных войск решительно осуждает вооруженное нападение на военнослужащего Полтавского РТЦК и требует скорейшего расследования этого преступления и строгого наказания виновных", – говорится в заявлении командования Сухопутных войск.

Нападение произошло утром 1 февраля 2025 года на автозаправочной станции в Пирятине. Там к военнослужащему районного ТЦК, сопровождавшему мобилизованных мужчин в 199 учебный центр, подошел неизвестный мужчина в балаклаве и пиксельных брюках. Он, угрожая военному охотничьим ружьем, требовал отдать оружие.

Когда сотрудник ТЦК отказался – злоумышленник выстрелил в него.

В результате тяжелого ранения солдат погиб на месте. А его убийца, забрав автомат военнослужащего, скрылся с места преступления вместе с одним из мобилизованных.

"Командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины решительно осуждает это вопиющее преступление и требует строжайшего наказания для виновных. Убийство военнослужащего во время исполнения служебного долга является тяжким преступлением, которое должно быть расследовано в кратчайшие сроки", – отметили в Сухопутных войсках.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия. В Полтавской области введена специальная операция "Сирена", правоохранители Полтавщины разыскивают убийцу во взаимодействии с военными структурами и правоохранительными органами соседних регионов.

"Командование Сухопутных войск выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего Полтавского РТЦК и СП, и уверяет, что его смерть не останется безнаказанной. Призываем граждан предоставлять любую информацию, которая может помочь в установлении местонахождение нападавшего и исчезнувшего вместе с ним военнообязанного. Вместе мы должны остановить преступников, посягающих на жизнь защитников Украины", – обратились к украинцам в Сухопутных войсках.

Уже в полдень в полиции Полтавщины заявили о задержании нападавшего и его сообщника.

"С целью оперативного задержания вооруженных преступников мы немедленно начали специальную полицейскую операцию. В течение нескольких часов оперативно-розыскных мероприятий мы установили местонахождение нападавших. С помощью спецподразделений полиции области фигуранты задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Оказалось, что стрелял в военного житель Полтавщины 1984 года рождения. Его сообщник – житель Полтавы 1988 года рождения. В ходе проведения безотлагательного обыска следователи оружие у нападавшего изъяли. Решается вопрос по сообщению фигурантам о подозрениях и избрании им мер пресечения", – заявил начальник ГУ НПУ в Полтавской области Евгений Рогачев.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине будут судить двух жителей Киева, организовавших поджоги имущества военнослужащих на Закарпатье.

А за неделю до того Нацполиция разоблачила агента РФ, который из тюрьмы координировал поджоги авто силовиков.

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