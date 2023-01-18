В ОП заявили, что на месте авиакатастрофы в Броварах идет разбор завалов: очевидец утверждает, что вертолет загорелся в воздухе. Видео

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, что на месте падения вертолета в Броварах спасатели продолжают разбирать завалы. Также он отметил, что одна из секций детского сада получила существенные повреждения.

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Детей с места происшествия оперативно эвакуировали в безопасное место. Об этом Тимошенко рассказал во время посещения места трагедии в Броварах, передает корреспондент OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам заместителя главы Офиса президента, в детском саду, который пострадал в результате падения вертолета, упало перекрытие в одной из секций. Сейчас спасатели ГСЧС оперативно разбирают завалы.

"Сейчас продолжает ГСЧС свои работы по разбору завалов, дай Бог, чтобы там никого из детей или взрослых не было. Работаем быстро, чтобы как можно скорее достать перекрытия, которые упали в детском саду в одной из секций. Мы подтверждаем гибель руководства Министерства внутренних дел", – сказал Тимошенко.

Также он отметил, что детей оперативно эвакуировали в безопасное помещение. Персонал садика сразу же начал связываться с родственниками детей.

"Детей сразу эвакуировали из садика, перевезли в другое помещение, их там пересчитывают, связываются с родственниками для того, чтобы их забрали", – добавил Тимошенко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением по поводу трагедии в Броварах, где утром 18 января разбился вертолет.

Ранее сообщалось, что во время падения вертолета в Броварах на Киевщине погибло руководство Министерства внутренних дел. Среди погибших – министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.

Как сообщал OBOZREVATEL, вертолет, который утром 18 января упал в Броварах на Киевщине, предназначен для нужд ГСЧС. Во время полета, когда произошло крушение, он выполнял задание.