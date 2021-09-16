В Донецке на предприятии вспыхнул мощный пожар, слышны взрывы. Фото и видео
В оккупированном Россией Донецке 16 сентября загорелся цех по производству воды. Пожар также сопровождался хлопками, похожими на взрывы.
Соответствующие кадры обнародовали в соцсетях. Также информацию о происшествии подтвердили в оккупационной администрации города (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
Отмечается, что горит цех, где производят воду "Серебряный колодец". Здание предприятия расположено на проспекте Таманский 20.
Погибших или пострадавших нет, на месте работают пожарные.
#Донецк, пр. Таманский 20, хлопок во время пожара https://t.co/DtOXsAe9P4 pic.twitter.com/Q7xIfD0WsW— Necro Mancer (@666_mancer) September 16, 2021
Напомним, что в июле в центре Донецка прогремел взрыв, а затем начался пожар. Происшествие случилось тогда в районе железнодорожной станции Мушкетово.
По некоторым данным, горело подземное хранилище топлива. О погибших или пострадавших в результате ЧП не сообщалось.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Донецке 3 марта из-за взрыва сгорел паб "Свинья", расположенный вблизи резиденции главаря "ДНР" Дениса Пушилина и здания кафе "Сепар". В последнем в 2018 году был ликвидирован "глава республики" Александр Захарченко.