В Донецке на предприятии вспыхнул мощный пожар, слышны взрывы. Фото и видео

В оккупированном Россией Донецке 16 сентября загорелся цех по производству воды. Пожар также сопровождался хлопками, похожими на взрывы.

Соответствующие кадры обнародовали в соцсетях. Также информацию о происшествии подтвердили в оккупационной администрации города (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что горит цех, где производят воду "Серебряный колодец". Здание предприятия расположено на проспекте Таманский 20.

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Погибших или пострадавших нет, на месте работают пожарные.

Напомним, что в июле в центре Донецка прогремел взрыв, а затем начался пожар. Происшествие случилось тогда в районе железнодорожной станции Мушкетово.

По некоторым данным, горело подземное хранилище топлива. О погибших или пострадавших в результате ЧП не сообщалось.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Донецке 3 марта из-за взрыва сгорел паб "Свинья", расположенный вблизи резиденции главаря "ДНР" Дениса Пушилина и здания кафе "Сепар". В последнем в 2018 году был ликвидирован "глава республики" Александр Захарченко.